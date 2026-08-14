Pehlivanköy’de anız ve otluk alan yangını

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyünde anız ve otluk alanda çıkan yangın, köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyünde anız ve otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden köylüler, traktörlere bağlı su tankerleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler ile itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında anız ve otluk alan zarar görürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.