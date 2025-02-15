Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde hayvan taşıyan araçlar denetlendi
Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri, hayvan nakli gerçekleştirilen araçları denetledi.
Gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan nakli yapılan araçlarda, veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi ve hayvan sağlığı ve refahı konularında inceleme yapıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Pehlivanköy'de Hayvan Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?