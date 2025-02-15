Pehlivanköy'de Hayvan Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika
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Pehlivanköy'de Hayvan Taşıma Araçları Denetlendi

Pehlivanköy\'de Hayvan Taşıma Araçları Denetlendi

Hayvan nakil araçları, veteriner raporu ve sağlık belgeleri açısından denetlendi.

15.02.2025 10:56
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri, hayvan nakli gerçekleştirilen araçları denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan nakli yapılan araçlarda, veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi ve hayvan sağlığı ve refahı konularında inceleme yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pehlivanköy'de Hayvan Taşıma Araçları Denetlendi - Son Dakika

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