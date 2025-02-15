Pehlivanköy\'de Hayvan Taşıma Araçları Denetlendi

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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri, hayvan nakli gerçekleştirilen araçları denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan nakli yapılan araçlarda, veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi ve hayvan sağlığı ve refahı konularında inceleme yapıldı. - KIRKLARELİ