Pençe-Kilit Harekatı\'nda çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" - ANKARA