Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit, 4 asker yaralandı

Antalya'da sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz bir şekilde yatan bir kadın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda kadının Seyide Cirit (70) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cesedi hastane morguna götürüldü ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.