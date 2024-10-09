Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 9 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA