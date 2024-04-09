Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için açıklama - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş için açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

09.04.2024 22:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 9 Nisan tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

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