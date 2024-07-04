Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar için Şırnak'ta tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. Hava yolu ile şehidin naaşı memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayan, Şırnak Belediye Başkan vekili Şemsettin Barış, Şırnak İl Jandarma Komutanı Murat Bulut, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, askeri birlikler, polis ve özel harekat ekipler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Uzman Çavuş Cebrail Acar İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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