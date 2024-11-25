Pençe-Kilit'te Terörist Malzemeleri Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi" denildi. - ANKARA