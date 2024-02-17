Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı - Son Dakika
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Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

17.02.2024 01:57
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Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı

İSTANBUL - Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırı
Kaynak: İHA

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