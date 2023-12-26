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Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Pendik'te 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Melih Can A.(19), doktor kontrolü sırasında hastaneden kaçtı. 42 adet suç kaydı bulunan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pendik\'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
26.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:30
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Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen ve doktor kontrolü sırasında hastaneden kaçan, 42 adet suç kaydı bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pendik'te 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Melih Can A.(19), polisler tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Doktor odasından kaçan Melih Can A., hastanenin karşısında bulunan bir eve zorla girdi. Ev sahibinin ve polisin müdahalesiyle yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

42 adet suç kaydı olan şüpheli serbest

42 adet suç kaydı olduğu anlaşılan Melih Can A., savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli, 'Cinsel Taciz' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Melih Can, Aralık, Pendik, Adliye, Hastane, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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