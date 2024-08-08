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Pendik'te abart egzoz denetimi: 38 bin lira ceza yağdı

İSTANBUL - Pendik'te abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araç sürücüsü hakkında 38 bin 931 TL para cezası uygulandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik Çamçeşme Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir aracın abart egzoz ile çevreye rahatsızlık vererek seyir ettiğini belirledikleri aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.Ü.'nün yapılan kontrollerinde daha önceden sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Sürücü belgesi geri alındığı halde motorlu araç kullanmak', 'Araçlara çevreyi rahatsız edecek derecede değişiklik yaparak kullanmak' maddelerince 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca araç ruhsat sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek' maddesinden 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.