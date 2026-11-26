Pendik'te ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün hâkimiyetini kaybettiği araç, kavga ihbarına giden polis otosuna çarptı. Meydana gelen kazada bir polis memuru ile alkollü sürücünün hamile eşi yaralandı. Sürücüye 190 bin TL para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerindeki bir site önünde kavga çıktığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, site güvenlik görevlisi M.B.Y. (21) ile site yöneticisi C.T.'nin (41) güvenlik kulübesinde bulunduğu sırada, olay yerine gelen ve aynı sitede ikamet ettiği belirlenen A.A. (22) isimli şahsın kendilerine saldırdığı ve kulübenin camlarını kırdığı; olayın taraflar arasındaki site işleyişiyle alakalı husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Kavga ihbarına müdahale etmek üzere adrese gelen polis otosuna, A.A. isimli şahsın kullandığı araç çarptı. Kazada polis otosundaki bir polis ile çarpan araçta sürücünün hamile eşi A.A. (23) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, çarpmanın etkisiyle polis ekip aracı ile sokak üzerinde park halindeki başka bir araçta hasar oluştu.

Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde şüpheli A.A.'nın 1,89 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 190 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Olaya ilişkin sürücü hakkında "Trafik güvenliği tehlikeye düşürme", "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.