Pendik'te çakarlı minibüs sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza - Son Dakika
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Pendik'te çakarlı minibüs sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza

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Pendik'te minibüs sürücüsü, tartıştığı bir sürücünün otomobilinin kaputuna yatarak aracın ilerlemesini engelledi. Olay yerine gelen ve minibüste usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduğunu tespit eden polis ekipleri tarafından sürücüye 6 bin 439 TL ceza kesildi.

06.07.2024 17:09
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Pendik'te çakarlı minibüs sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza

İSTANBUL - Pendik'te minibüs sürücüsü, tartıştığı bir sürücünün otomobilinin kaputuna yatarak aracın ilerlemesini engelledi. Olay yerine gelen ve minibüste usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduğunu tespit eden polis ekipleri tarafından sürücüye 6 bin 439 TL ceza kesildi.

Olay, Pendik'te yaşandı. İddiaya göre minibüs sürücüsü A.A. ile otomobil sürücüsü arasında yolda tartışma yaşandı. Minibüs sürücüsü tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü keserek durdurdu. Minibüsten inen A.A: , otomobilin kaputunun üzerine yatarak aracın gitmesini engelledi. Otomobil içerisinde bulunan kadın yolcu da o anları korku ile kayda aldı. Bir süre sonra otomobilin olay yerinden ayrılmasıyla tartışma sonlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan incelemede minibüste usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduğu tespit edildi. Araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

A.A.'ya 'yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak' maddesinden dolayı 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın kullanmış olduğu çakar-siren tertibatları araçtan söktürüldü.

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te çakarlı minibüs sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza - Son Dakika

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