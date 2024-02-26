Pendik'te engelli genç ve babasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te engelli genç ve babasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Pendik\'te engelli genç ve babasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Pendik'te, işe giden baba ve engelli oğlunu silahla kurşun yağmuruna tutan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan engelli genç tedavi altına alındı. Şüpheli, 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

26.02.2024 00:26  Güncelleme: 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te engelli genç ve babasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te, işe giden baba ve engelli oğlunu silahla kurşun yağmuruna tutan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde 20 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan engelli genç Enes Keleş ve Nazır Keleş, aralarında kız alıp verme meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Enes Keleş isimli engelli gencin silah ile yaralandığı, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yürütülen saha çalışmalarında, olay günü işyerine giden Nazır Keleş isimli şahıs ile silah ile yaralanan oğlu Enes Keleş'in yolda yürüdükleri sırada, aralarında kız alıp verme konusundan dolayı husumet olduğu belirlenen şahısların silahlı saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.

Geçtiğimiz gün şüpheli şahısların ikamet adresleri ve işyeri adreslerine yönelik operasyon düzenlendi, şüphelilerden O.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Pendik, Olay, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te engelli genç ve babasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 01:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te engelli genç ve babasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement