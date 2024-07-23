Pendik'te Kadınlar Arasında Kavga: Bir Kadın Diğerini Yere Savurdu - Son Dakika
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Pendik'te Kadınlar Arasında Kavga: Bir Kadın Diğerini Yere Savurdu

Pendik\'te Kadınlar Arasında Kavga: Bir Kadın Diğerini Yere Savurdu

Pendik'te iki kadın arasında çıkan kavgada bir kadın, diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın, şikayetçi olmak için karakola gitti. Olay, İstanbul Pendik ilçesinde yaşandı ve çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

23.07.2024 06:27
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Pendik'te iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti.

Olay, İstanbul Pendik ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde iki kadının kavga ettiği ve bir kadının diğerini saçından tutarak yere savurduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Kadınlar Arasında Kavga: Bir Kadın Diğerini Yere Savurdu - Son Dakika

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