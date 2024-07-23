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Pendik'te kadınların kavgası kamerada

Kavga ettiği kadını saçından tutup yere savurdu

İSTANBUL - Pendik'te iki kadın arasında çıkan kavgada kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti. Kavga anı cep telefonu kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, İstanbul Pendik ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın arasında henüz sebebi bilinmeyen şekilde sözlü tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlardan biri diğerinin saçından tutarak yere savurdu. Yere savrulan kadın ayağa kalkarak "Senden şikayetçi olacağım" diyerek karakola gitti. Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde iki kadının kavga ettiği ve bir kadının diğerini saçından tutarak yere savurduğu görülüyor.