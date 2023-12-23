Pendik'te kanlı pusu: 1 haftadır takip ettiği iş adamına kurşun yağdırdı

Pendik'te kanlı infaz: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbulPendik'te bir şahıs iddiaya göre 1 haftadır takip ettiği iş adamına sokak ortasında kurşun yağdırdı. İş adamı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan şahıs kaçarak uzaklaştı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş adamı Emrah A. cadde üzerinde ATM'den para çektiği sırada iddiaya göre kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan iş adamı kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş adamının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırgan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.