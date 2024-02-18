Pendik'te Kaymakamlık Konutu Önünde Polislere Ateş Açan Şahıslardan 1'i Yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te Kaymakamlık Konutu Önünde Polislere Ateş Açan Şahıslardan 1'i Yakalandı

Pendik\'te Kaymakamlık Konutu Önünde Polislere Ateş Açan Şahıslardan 1\'i Yakalandı

Pendik Batı Mahallesi'nde kaymakamlık lojmanının önünde polislere ateş açan 2 şahıstan biri olan S.Ö. yakalandı. S.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli S.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

18.02.2024 23:58
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Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan 1'i yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat'ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı. Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli S.K.'yı yakalama çalışmalarının devam ettiği ve şahsın 31 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Kaymakamlık Konutu Önünde Polislere Ateş Açan Şahıslardan 1'i Yakalandı - Son Dakika
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