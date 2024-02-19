Pendik'te polislere ateş açan şahıslardan biri yakalandı, diğer şahıs da bugün yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te polislere ateş açan şahıslardan biri yakalandı, diğer şahıs da bugün yakalandı

Pendik\'te polislere ateş açan şahıslardan biri yakalandı, diğer şahıs da bugün yakalandı

Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan 2 şahıstan biri dün yakalanırken, diğer şahıs ise bugün yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arama çalışmaları devam eden diğer şüphelinin ise emniyet işlemleri devam etmektedir.

19.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:56
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Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan biri dün yakalanırken firarı olan diğer şahıs ise bugün yakalandı.

Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat'ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı. Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs dün yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arama çalışmaları devam eden ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli S.K. emniyetin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahsın emniyet işlemleri devam etmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te polislere ateş açan şahıslardan biri yakalandı, diğer şahıs da bugün yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te polislere ateş açan şahıslardan biri yakalandı, diğer şahıs da bugün yakalandı - Son Dakika
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