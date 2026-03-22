Pendik\'te Kaza: Sürücü Yaralandı

Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde, E-5 karayolundan yan yola bağlanmak isteyen sürücü virajı alamayarak ağaçlık alana girdi. Kazada ağaca çarparak duran araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NBE 392 plakalı otomobil sürücüsü, E-5'ten yan yola bağlandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana girdi. Araç, bir ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün araç içerisinde olmadığı; araç çevresinde bulunan kanlı pansuman bezlerinden ise sürücünün yaralı olduğu ve olay yerinde müdahale edildiği anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL