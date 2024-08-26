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Pendik'te kuyuya düşen inşaat işçisinin kurtarılma anı kamerada

İSTANBUL - Pendik'te inşaat şantiyesinde bulunan kuyuya düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olan şahıs hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Ali Yusuf Karagöz, kapağı açık bırakılan kuyuya düştü. Durumu fark eden arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen şahsı halatla düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kurtarılma anı kamerada

Öte yandan, inşaat alanında bulunan kuyuya düşen işçinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.