Pendik'te maganda kamerada: Rastgele ateş açtı - Son Dakika
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Pendik'te maganda kamerada: Rastgele ateş açtı

Pendik'te bir araç sürücüsü sunroofunu açtığı otomobilinden rastgele havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada 'fark etmez' notuyla paylaştı. Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Şahısın o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu ile kayda aldı. Şüpheli şahıs o anları sosyal medyada 'fark etmez' notu ile paylaştı.

22.02.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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Pendik'te maganda kamerada: Rastgele ateş açtı

İSTANBUL - Pendik'te bir araç sürücüsü sunroofunu açtığı otomobilinden rastgele havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada 'fark etmez' notuyla paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olduğu sırada aracının sunroofunu açan şahıs, rastgele havaya ateş açtı. Aracıyla mahalle içerisinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, havaya rastgele ateş açtı. Şahsın o anlarını yanında bulunan arkadaşı cep telefonu ile kayda aldı. Şüpheli şahıs o anları sosyal medyada 'fark etmez' notu ile paylaştı.

Pendik\'te maganda kamerada: Rastgele ateş açtı
Kaynak: İHA

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