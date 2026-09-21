Pendik'te makas atanın aracı 60 gün trafikten men edildi, 90 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te makas atanın aracı 60 gün trafikten men edildi, 90 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te D-100'de makas attığı görüntülerle gündeme gelen sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Belgesi 60 gün geri alınan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Pendik'te trafikte makas attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 90 bin TL para cezası kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında 21 Eylül'de Pendik Dumlupınar Mahallesi D-100 Kuzey Yol üzerinde bir şahsın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüler olduğunu belirledi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen R.A. (26) yakalandı. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' maddesinden 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı araç 60 gün trafikten men edildi. R.A. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelTrafikPendikCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:31
Bu alanda tekler Kocaelispor iç sahada gol yemiyor
Bu alanda tekler! Kocaelispor iç sahada gol yemiyor
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:32:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Pendik'te makas atanın aracı 60 gün trafikten men edildi, 90 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement