Pendik\'te Motosikletli Saldırı

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Pendik'te motosikletli iki şahıs, bir apartmana silahla art arda ateş etti. Silahlı şahıs ateş ederken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pendik'te 9 Eylül tarihinde saat 02.10 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, önce sokakta bir tur atarak etrafı ve apartmanları kolaçan etti, ardından tekrar sokağa girdi. Motosikletin arka kısmında oturan şahıs, çıkardığı tabancayla apartmana doğru 9 - 10 el ateş açtı. Silahlı şahıs ateş açarken aynı zamanda o anları cep telefonu ile kayda aldı. Şahıslar daha sonra motosikletle olay yerinden kaçarken mahalleli silah seslerine uyandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Binanın kapısının camına, kapı demirine ve binanın duvarına ise kurşunların isabet ettiği görüldü.

Motosikletli şahsın binaya ateş açtığı ve o anları kamerayla kaydettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bina sakini Ahmet Özırmalı, "Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece silah sesleri geldi. 9 adet kurşun atılmış, 7'si binamıza isabet etmiş. Mahalledeki kameralara baktık, bunu yapan kişiler hem kameraya çekmişler hem de silahla sıkıyorlar. İki kişi motosikletle gelmişler. Kask takmamışlar plaka da yok. Birkaç kez kolaçan ediyorlar, daha sonrasında da hem kameraya çekiyorlar hem ateş açıyorlar. Evin kapısına kurşun geliyor, orada çocuk da olabilirdi ya da evin içine de girebilirdi. Benim bildiğim bir husumetli olduğumuz yok. Burada sıkıntı belirsizliğin olması. Olay polise intikal ettirildi. Gece 2'ye 3'e kadar uyumuyoruz, motosiklet sesi geldiği zaman ya da kasklı birini görünce tedirgin oluyoruz" dedi. - İSTANBUL