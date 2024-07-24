Pendik'te Otomobil Bariyerleri Aşarak Caddeye Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te Otomobil Bariyerleri Aşarak Caddeye Devrildi

Pendik\'te Otomobil Bariyerleri Aşarak Caddeye Devrildi

Pendik'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak caddeye devrildi. Kaza sonucu bir kişi hafif yaralandı.

24.07.2024 01:15  Güncelleme: 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak caddeye devrildi.

Olay, 23.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Millet Bahçesi otoparkından yokuş aşağı inen 34 GS 1006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çıktı, ardından bariyeri de aşarak bir elektrik direği ile beraber caddeye devrildi. Kaza sonucu bir kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün aracın içinden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Tevfik İleri Caddesi üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmalarının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Otomobil Bariyerleri Aşarak Caddeye Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:06 İlçeyi ayağa kaldıran olay Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı İlçeyi ayağa kaldıran olay! Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı
23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 02:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Otomobil Bariyerleri Aşarak Caddeye Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement