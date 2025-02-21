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Pendik'te oyuncak dükkanında yangın

Pendik\'te oyuncak dükkanında yangın

İstanbul Pendik'teki oyuncak dükkanında çıkan yangında dükkan kül oldu, dükkan sahibi yaralı.

21.02.2025 23:34
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İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın giriş katındaki oyuncak dükkanında yangın çıktı. Yangında dükkan küle dönerken, yaralanan dükkan sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi de ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan oyuncak dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. Alevlerin metrelerce yükselmesi nedeniyle binanın 1. katındaki dairede, yanan iş yerinin yanındaki dükkanda ve yol kenarında park halinde bulunan otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dükkanda malzemelerin yanması nedeniyle ara ara patlama sesleri de duyuldu. Yoğun dumandan etkilenen 1 vatandaşa olay yerinde müdahale edilirken, yaralanan dükkan sahibi ise hastaneye kaldırıldı. Paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldüğü olayda oyuncak dükkanı küle döndü.

Yangına tanık olan Batuhan Kandeniz, "Bayram ağabeyi tanıyoruz, uzun yıllardır esnaf kendisi burada. Kendisi zehirlenmiş sanırım. Yangın elektrik sobasından çıktı dediler. Kendisi de içerideymiş ama müdahalede bulunamamış. Yangın eve, binaya ve yan tarafa sirayet etmiş. Geldiğimizde alevler vardı, havai fişekler patladığını duyduk" dedi.

Öte yandan, dükkanın alev alev yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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