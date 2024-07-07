Pendik'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.30 sularında Pendik Doğu Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ve polis ekipleri kavganın gerçekleştiği bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL