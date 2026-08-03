Pendik'te Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti

Pendik\'te Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti
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Pendik'te Ercan Ekşi'ye yapılan silahlı saldırıda saldırgan yakalandı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde inşaat alanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Saldırı anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin 480 saatlik kamera görüntülerini izlediği çalışmalarda saldırgan Taksim'de yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli'nde yaşayan Rizeli iş adamı Ercan Ekşi (46) inşaat işleri için Kandıra'dan İstanbul'a gidip gelmeye başladı. İnşaat alanından çıkan Ercan Ekşi'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Ekşi yere yığılırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ekşi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 480 saatlik kamera izledi, silahlı saldırgan Taksim'de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler 480 saatlik güvenlik kamerası izledi. Kamera görüntülerinden hareketle, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, olaydan sonraki gün akşam saatlerinde ekipler tarafından Taksim'de yürüyüş yaptığı esnada kıskıvrak yakalandı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"Amacım öldürmek değildi"

İşlemleri için Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli Muhammet G.'nin (23) polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Muhammet G.'nin ifadesinde, "İrtibatları bilmem. İstanbul'a şehir dışından çalışmaya geldim. Sürekli iş değiştirdim. Tanımadığım kişiler tarafından bu iş için para teklif edildi, ben de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Yaralamak kastıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi. Muhammet G.'nin ifadesinin ardından çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet G. (27) ve Özcan O.'yu (48) yakaladı. Öte yandan 2 çocuk babası Ercan Ekşi'nin hayatını kaybettiği olayda kullanıldığı öğrenilen tabanca olay yerinin 300 metre uzağındaki boş bir alanda bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı kamerada

3 kişinin gözaltına alındığı ve Ercan Ekşi'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Muhammet G.'nin inşaat alanının hemen dışında bir süre beklediği, ardından dışarı çıkan silahı Ercan Ekşi'ye doğrultup ateş ettiği ve olayın ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer alıyor. Öte yandan başka bir görüntüde ise saldırganın kaldığı binaya girdiği anlar görülüyor.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin her birinin 5'er suç kaydının olduğu, şüphelilerinin birbiriyle bir yakınlıklarının olmadığı, cinayetin ise bir talimatla işlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, İnşaat, Pendik, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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