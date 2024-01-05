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Pendik'te sitede çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pendik'te sitede çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Pendik'te site içerisinde bulunan bir binada çıkan yangında, 83 yaşındaki Hacer Güler hayatını kaybetti. Yangın, mutfakta çıktı ve kısa sürede büyüdü. Hacer Güler, yangına müdahale etmek isterken hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik\'te sitede çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
05.01.2024 - 22:48,
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- Pendik'te sitede çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik'te site içerisinde bulunan bir binada yangın çıktı. Mutfakta çıkan yangına müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 8 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağı sararken o sırada evde bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler yangına müdahale etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede 83 yaşındaki Hacer Güler'in yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan Şemsettin Dağcan, "Bir yangın ihbarı aldık buraya geldik. Baktık ki Hacer Hanım rahmetli olmuş. Evde tek yaşıyordu. Yangın büyük ihtimalle mutfakta kendisine sabah kahvaltısı hazırlarken çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Olayı bu şekilde öğrenmiş olduk" dedi.

Kaynak: İHA
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