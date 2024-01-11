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Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksiyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksiyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksinin bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi, önce otomobile daha sonra trafik işaret levhasına çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik\'te kontrolden çıkan ticari taksiyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
11.01.2024 - 23:23,
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Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksinin bir otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sularında Pendik sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönünde seyretmekte olan Veysi D. yönetimindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce aynı yönde seyretmekte olan otomobile daha sonra trafik işaret levhasına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takside sıkışan sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kadıköy, Pendik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te kontrolden çıkan ticari taksiyle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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