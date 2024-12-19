Pendik'te Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Tır Kazası: 1 Yaralı

Pendik'te seyir halindeki tır, diğer tıra çarptı; sürücü sıkıştı, hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 07:14
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Pendik'te seyir halindeki tır hızını alamayarak önünde seyretmekte olan bir başka tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 42 AVU 301 plakalı tır, önünde seyretmekte olan 16 RS 335 plakalı tıra hızını alamayarak arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü M.T. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda sürücü M.T.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte TEM Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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