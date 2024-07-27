Pendik'te tünelin havalandırma borusu yola düştü, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Pendik'te tünelin havalandırma borusu yola düştü, faciadan dönüldü

Pendik'te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda bulunan tünelde havalandırma borusu yola düştü. Yoldaki iki araçta maddi hasar meydana gelirken yolda trafik bir süreliğine aksadı. Boru ekiplerin çalışması ile yoldan kaldırıldı. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

27.07.2024 18:16
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Pendik'te tünelin havalandırma borusu yola düştü, faciadan dönüldü

İSTANBUL - Pendik'te Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda bulunan tünelde havalandırma borusu yola düştü. Yoldaki iki araçta maddi hasar meydana gelirken yolda trafik bir süreliğine aksadı.

Olay Pendik'te Kurtköy - Pendik Bağlantı Yolu'nda bulunan tünelde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tünelde bulunan havalandırma sisteminden kopan boru parçası yola düştü. Düşen boru parçasına çarpan bir otomobil ile otomobile çarpan bir kamyonette maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boru parçasının yola düşmesi nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı. Boru ekiplerin çalışması ile yoldan kaldırıldı. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te tünelin havalandırma borusu yola düştü, faciadan dönüldü - Son Dakika

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