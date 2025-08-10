Pendik\'te Yangın Paniği

Pendik'te bir galerinin yanındaki arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kontrol altına alınırken, milyonluk araçlar zarar görmeden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik'te bir galerinin yanındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek oto galerinin dış cephesine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, galerinin dış kaplaması yandı. İçeride bulunan milyonluk sıfır araçlar ise itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde zarar görmeden kurtarıldı.

Havadan da görüntülenen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL