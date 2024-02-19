Pendik\'teki polise silahlı saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı

3.Sayfa

"Annem Türkçe bilmediği için havalimanında mahsur kaldı" diyen şahıs için hesap zamanı

Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açarak karşılık veren diğer şüpheli de yakalandı. Şüpheli S.K.'nın 31 suç kaydı bulunduğu ve saldırının yaşandığı bölgede daha önce konuttan hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği, 16 Şubat gecesi Pendik'te kaymakamlık lojmanı önünde kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere iki şüphelinin ateş açması olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Saldırganlardan biri tutuklanırken aranan saldırganın da yakalandığı bilgisinin paylaşıldığı Valilik açıklamasında S.K. isimli şüphelinin 31 suç kaydının bulunduğu ve çevrede konut hırsızlığı teşebbüsünde bulunduğu bildirildi.