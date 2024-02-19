Pendik'teki polise silahlı saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı - Son Dakika
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Pendik'teki polise silahlı saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı

Pendik'de gerçekleşen polise silahlı saldırı olayının ikinci şüphelisi S.K. (31 suç kaydı mevcut) emniyetin operasyonuyla yakalandı. Olayda iki şüpheli polis memurlarına ateş açmış ve kaçmıştı. Şüphelilerin aynı bölgede teşebbüs aşamasında kalan bir hırsızlık olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

19.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:28
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Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açarak karşılık veren diğer şüpheli de yakalandı. Şüpheli S.K.'nın 31 suç kaydı bulunduğu ve saldırının yaşandığı bölgede daha önce konuttan hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği, 16 Şubat gecesi Pendik'te kaymakamlık lojmanı önünde kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere iki şüphelinin ateş açması olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Saldırganlardan biri tutuklanırken aranan saldırganın da yakalandığı bilgisinin paylaşıldığı Valilik açıklamasında S.K. isimli şüphelinin 31 suç kaydının bulunduğu ve çevrede konut hırsızlığı teşebbüsünde bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne 16 Şubat'ta motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.

Durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan zanlılar, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.

Şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüs ettikleri belirlenmişti. Hakkında 7 suç kaydı bunulan şüpheli S.Ö, polis ekiplerince yakalanmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Pendik\'teki polise silahlı saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı

Kadıköy, Pendik, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'teki polise silahlı saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Ne teslim alıyorsunuz.size silah çekilmiş meşru müdafa hakkınız var çekin vurun.asjere polise silah sıkandan vatana ne hayır gelecek. 18 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pendik'teki polise silahlı saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı - Son Dakika
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