Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu

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Bursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar'ı öldürdü ve babaannesi Sabriye Balaban'ı yaraladı. Yiğit Balaban, kendisini tahrik ettiğini iddia ederek niyetinin öldürmek olmadığını söyledi. Babaanne ise torunundan şikayetçi olmadığını belirtti. Sanık tutuklandı ve duruşma ertelendi.

16.05.2024 10:54  Güncelleme: 12:14
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Bursa'da harçlık isteğine olumsuz yanıt veren 45 yaşındaki halası Safiye Vardar'ı öldüren, 72 yaşındaki babaannesi Sabriye Balaban'ı da bıçakla boğazından yaralayan 25 yaşındaki Yiğit Balaban, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanığın babaannesi Sabriye Balaban, "Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi.

HARÇLIK TALEBİNE OLUMSUZ YANIT ALINCA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığıldı, Yiğit Balaban ise kaçtı.

Kızını öldüren, kendisini de yaralayan torunundan şikayetçi olmadı
Sabriye Balaban

HALASINI ÖLDÜRDÜ, BABANNESİNİ AĞIR YARALADI

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Safiye Vardar'ın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban, ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kızını öldüren, kendisini de yaralayan torunundan şikayetçi olmadı
Yiğit Balaban

"DENGESİNİ KAYBEDİNCE ELİMDEKİ BIÇAK KALBİNE SAPLANDI"

Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi. Balaban, "Mutfakta tartışma yaşadık. Halam bana kızıp banyoya gitti. Epilepsi hastası olduğu için bir anda sinir krizi geçirmeye başladı. Mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Halam banyoda yerlerin ıslak olmasından dolayı bir anda dengesini kaybetti ve elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem bizi ayırmak isterken bıçak ona da isabet etti" sözleriyle kendisini savundu.

Kızını öldüren, kendisini de yaralayan torunundan şikayetçi olmadı
Safiye Vardar

KIZINI ÖLDÜREN TORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Torununun, kızını isteyerek öldürmediğini öne süren Sabriye Balaban, "Olayın yaşandığı gün Yiğit'in elinde bıçak gördüm. Öldürme anını hatırlamıyorum. Kızım Safiye Vardar bir anda banyodan çıkıp mutfakta yere yığıldı. O an öldüğünü anladım. Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kızını öldüren, kendisini de yaralayan torunundan şikayetçi olmadı
Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Kaynak: DHA

Osmangazi, Balaban, Hakim, Eylül, Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • saban akkus: ne harcliği o yaştaki adam uyuşturucu parası istemiştir. bu cocuktan kimseye fayda gelmez teyze sen kıyamıyorsun torununa belli ama bu şekilde sadece yarım kalan işini tamamlasın diye yartdımcı oluyorsun onu bil. 7 0 Yanıtla

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