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Peribacasından düşen turist yaralandı

Peribacasından düşen turist yaralandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan bir peribacasına çıkan Alman turist, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan turist, Nevşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

08.05.2024 20:13
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Peribacasından düşen turist yaralandı

NEVŞEHİR - Manzarayı seyretmek için peribacasına çıkan Alman Turist dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Turisti düştüğü yerden UMKE ekipleri kurtardı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur vadisinde bulunan bir peribacasının üzerine çıkan Alman Roelin Post, ayağı kayarak yaklaşık 3 metre sürüklenerek aşağıya düştü. 112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda Alman Roelin Post, düştüğü yerden UMKE ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Post, kendisini kurtaran ekip üyelerine teşekkür etti.

Nevşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Alman turist Roelin Post'un sol ayağında kırık olduğu ve tedavisine başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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