Siirt'in Pervari ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, köylülerin kovalarla tankere su taşımasıyla söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Doğanköy köyünde iki katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, köylülerin kovayla su tankerine su taşıyarak yaptığı müdahale ile söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken o anlar cep telefonuyla kaydedildi. - SİİRT
Pervari'de Ev Yangını Köylülerle Söndürüldü
