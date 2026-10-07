Peskov, Fransa'nın nükleer füze denemesine 'çıkmaz yol' diyerek diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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Peskov, Fransa'nın nükleer füze denemesine 'çıkmaz yol' diyerek diyalog çağrısı yaptı

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın nükleer füze denemesine tepki gösterdi. Peskov, Fransa'nın Rusya ile karşı karşıya gelme temelinde kimlik inşa ettiğini, bunun çıkmaz yol olduğunu ve sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesine tepki göstererek, "Savunma ve güvenlik alanındaki kimliklerini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelme temelinde inşa ediyorlar. Bu bir çıkmaz yol. Tarihin de gösterdiği gibi, bu yol hiç iyi bir yere çıkmıyor" dedi.

Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesinin ardından Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı'nın resmi konutu Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Fransa'nın mesajını aldığını belirterek, bunun Avrupa'nın giderek artan "silahlanma eğiliminin" bir göstergesi olduğunu belirtti. Peskov, "Savunma ve güvenlik alanındaki kimliklerini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelme temelinde inşa ediyorlar. Bu bir çıkmaz yol. Tarihin de gösterdiği gibi, bu yol hiç iyi bir yere çıkmıyor" dedi.

Rusya'nın teyakkuz halinde olmaya devam ettiğini ancak diyaloğa açık olduğunu belirten Dmitriy Peskov, "Her türlü sorunun gösterişli füze denemeleriyle değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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