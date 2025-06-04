Peugeot Rifter'ın Otoparkta Yangını - Son Dakika
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Peugeot Rifter'ın Otoparkta Yangını

Peugeot Rifter\'ın Otoparkta Yangını
04.06.2025 14:56
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Ankara'da yeni alınan Peugeot Rifter, 4 kez servise girmesine rağmen alev aldı. Kullanıcı mağdur.

Ankara'da bir vatandaşın yeni aldığı Peugeot marka Rifter model aracı önce yoğun mazot kokusuyla çekici eşliğinde 4 kere servise girdi. Ardından ise bir alışveriş merkezinin otoparkında alev aldı.

Ankara'da 5 Şubat'ta Peugeot marka bir araç satın alan Burak Kaldırımcı, aracını aldığı günden bu yana 2 ay içerisinde araçla ilgili büyük sorunlar yaşadığını kaydetti. Kaldırımcı, 4 kere servislere aracını götürdüğünü ancak hiçbir yerde çözüm bulunamadığını aktardı. 10 Mayıs tarihinde bir alışveriş merkezine giden Kaldırımcı, aracını kapalı otoparka bıraktığını söyledi. İşini bitirip aracına bindiği sırada ise aracın alev aldığını ifade eden Kaldırımcı, insanlara bir şey olacağından korkarak herkesi uzaklaştırdığını ifade etti.

"1 ay içinde 4 kez aracımı servise götürdüm"

5 Şubat'ta Peugeot marka Rifter model aracı satın aldığını belirten Burak Kaldırımcı, 2 ay içinde araçla ilgili sorun yaşamaya başladığına değinerek, "Ankara, Göral, Ümitköy ve Balgat servislerine gittim. Aracım servislere her seferinde çekiciyle ve yoğun mazot kokusuyla giriş yaptı. Her seferinde ustalar ilgilendi ancak benim sorunum bir türlü çözülmedi. Yaklaşık 1 aylık bir servis sürecim oldu. 1 ay içinde 4 kez aracımı servise götürdüm" diye konuştu.

"Panikle kaputu açtım ve yoğun bir duman yüzüme geldi"

Aracının bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında alev aldığını ifade eden Kaldırımcı, "Alışveriş merkezi kapandığı için aracıma bindim. İlk seferinde aracım çalışmadı. İkinci seferde de çalıştırmak istediğimde önden çıkan bir duman gördüm. Ardından panikle kaputu açtım ve yoğun bir duman yüzüme geldi. Daha sonraysa aracın yandığını anladım ve çevredeki insanları uzaklaştırmaya çalıştım. Tahmin ediyorum ki o süreç 30 saniyelik bir süreçti. Ben insanları uzaklaştırırken alışveriş merkezi güvenlikleri yangın söndürme tüpüyle aracı söndürdü. Ardından polis ve itfaiye çağırdık. Soğutma çalışmaları başladı. Polis geldi rapor tuttu. Saat 03.00 sularında alışveriş merkezinden ayrılabildik" ifadelerini kullandı.

"3 farklı müşteri temsilcisine bağlanmama rağmen 3'ü de aynı cevabı verdi"

Peugeot asistanı arayarak aracını kapalı otoparktan çektirmek istediğini söyleyen Kaldırımcı, "3 farklı müşteri temsilcisine bağlanmama rağmen 3'ü de aynı cevabı verdi. Kapalı garajdan çekiciyle aracı çıkaramayacaklarını bu sebeple de yardım edemeyeceklerini söylediler. Ardından ben internet üzerinden araştırma yaptım. Bir çekici buldum. Arabanın altına tekerlek koyarak kaydırmalı şekilde alışveriş merkezinden çıkartabiliyorlarmış. Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir uğraşın sonunda sabah 03.00 gibi aracı çıkarttık" açıklamasında bulundu.

Mağduriyetiyle ilgilenilmeyen Kaldırımcı, bir an önce sorununun çözülmesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Peugeot Rifter'ın Otoparkta Yangını - Son Dakika

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