Pikap 30 Metreden Dereye Uçtu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir pikap, 30 metre yükseklikten dereye uçtu. Pikap sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Siskale köyünde meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 KA 954 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30 metre yüksekten düşen pikabın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Dereye uçan pikap, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. - SİVAS