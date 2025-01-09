Pikap ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Pikap ile çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pikap ile çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ömercikler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S.kontrolündeki plakasız motosiklet ile A.A. idaresindeki 34 GVS 403 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen genç motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.