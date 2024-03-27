Pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı

Burdur'da otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli genç ağır yaralandı

Burdur'da cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli genç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor.