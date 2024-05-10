Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

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Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, evde bulunan karı-koca yaralandı. Olayda apartman dairesinin camları kırıldı ve maddi hasar meydana geldi.

10.05.2024 14:52
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Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, evde bulunan karı-koca yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş evler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Piknik tüpü bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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