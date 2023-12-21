Pilottan askeri helikopterle şov

Şırnak'ta helikopterli selam

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde helikopter faaliyetlerini bitiren pilot, son sorti de gösteri yaparak Mehmetçiği selamladı.

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde iki gün önce helikopter faaliyetlerini bitiren pilot, son sorti de gösteri yaparak Mehmetçiği selamladı. Havalanan helikopter, bir süre sonra baş aşağı yükselip selamını gerçekleştirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi.