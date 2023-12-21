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Pilottan askeri helikopterle şov Şırnak'ta helikopterli selam - Son Dakika
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Pilottan askeri helikopterle şov Şırnak'ta helikopterli selam

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde helikopter faaliyetlerini bitiren pilot, son sorti de gösteri yaparak Mehmetçiği selamladı. Havalanan helikopter, bir süre sonra baş aşağı yükselip selamını gerçekleştirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Pilottan askeri helikopterle şov Şırnak\'ta helikopterli selam
21.12.2023 - 23:51,
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Pilottan askeri helikopterle şov

Şırnak'ta helikopterli selam

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde helikopter faaliyetlerini bitiren pilot, son sorti de gösteri yaparak Mehmetçiği selamladı.

Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı eteklerinde iki gün önce helikopter faaliyetlerini bitiren pilot, son sorti de gösteri yaparak Mehmetçiği selamladı. Havalanan helikopter, bir süre sonra baş aşağı yükselip selamını gerçekleştirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Kaynak: İHA
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Beytüşşebap, Şırnak, Pilot, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pilottan askeri helikopterle şov Şırnak'ta helikopterli selam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pilottan askeri helikopterle şov Şırnak'ta helikopterli selam - Son Dakika
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