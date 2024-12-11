Pirinç Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Yaralılar Kurtarıldı - Son Dakika
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Pirinç Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Yaralılar Kurtarıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde pirinç yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin uzun süren çabasıyla tırın kabininden kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

11.12.2024 21:21  Güncelleme: 21:30
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Pirinç yüklü tır şarampole devrildi: Kabinde sıkışan yaralılar için ekipler seferber oldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde pirinç yüklü tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Tırın kabin kısmında sıkışan yaralılar, ekiplerin 2,5 saat süren çabası ile kurtarılabildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alaca ilçesi Alaca-Çorum karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan, Nuri Y. idaresindeki 33 ALL 128 plaklı pirinç yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Nuri Y. ve yanında bulunan Mehmet Ali D. kabinde sıkışarak yaralandı. Tırın dorsesinde bulunan pirinçler ise etrafa saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kabinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından Mehmet Ali D. Kurtarıldı. Yaralı sürücü ise yaklaşık 2,5 saat süren çaba ile kurtarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pirinç Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Yaralılar Kurtarıldı - Son Dakika

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