Pitbull Köpek Saldırdı

Ankara'da ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, yoldan geçen başka bir köpeğe saldırdı. Duruma müdahale etmeye çalışan sahibini de ısıran köpeğin saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, sahiplerinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek o sırada yoldan geçen başka bir sahipli köpeğe saldırdı. Duruma müdahale etmeye çalışan sahibini de ısıran pitbullun saldırı anları anbean cep telefonu kamerasına da yansıdı. Olayda küçük köpek ile saldırıya uğrayan kadının yaralanırken, saldırgan köpeğin sürekli aynı davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. - ANKARA