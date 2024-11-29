PKK/KCK Basın Komitesine Operasyon

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PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın komitesinde bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın komitesine gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yakalanan 21 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ideolojik alan merkezinde bulunan, 'Basın Komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara'da 1, Adıyaman'da 1, Antalya'da 1, Batman'da 1 ve Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da yakalanan 9, Adıyaman'da yakalanan 1 şüpheli de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifade verdi.