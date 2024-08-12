PKK/KCK hükümlüsü firari Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

PKK/KCK hükümlüsü firari Esenyurt'ta yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis tarafından yakalanan bir hükümlü, 'Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hüküm giymiştir.

12.08.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK/KCK hükümlüsü firari Esenyurt'ta yakalandı

İSTANBUL - 'Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genel asayiş uygulaması ve devriye görevini yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde 10 Temmuz'da yaptığı devriye sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı. Devriye ekipleri saat 10.00 sıralarındaki denetimlerde şüphelendiği kişiyi durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. GBT sorgusu yapılan kişinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu Yılmaz A. olduğu anlaşıldı. Hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Yılmaz A., polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yılmaz A., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz A. çıkarıldığı mahkemedeki işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK hükümlüsü firari Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:31:01. #1.11#
SON DAKİKA: PKK/KCK hükümlüsü firari Esenyurt'ta yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement