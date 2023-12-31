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PKK/KCK'lı terörist Osman Köse'nin katilinin etkisiz hale getirildiği açıklandı - Son Dakika
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PKK/KCK'lı terörist Osman Köse'nin katilinin etkisiz hale getirildiği açıklandı

Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK'lı Renas Derik kod Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK\'lı terörist Osman Köse\'nin katilinin etkisiz hale getirildiği açıklandı
31.12.2023 - 10:25,
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Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK'lı Renas Derik kod Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Türk diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil'de 17 Temmuz 2019'da gittiği bir restoranda PKK/KCK'lı teröristlerin pususu sonucu şehit olmuştu. Türk Diplomat Köse'yi şehit eden PKK'lı Cemil Akar'ın elinde silahı ile birlikte restorandan kaçış anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cemil Akar'a düzenlenen operasyon planının başlangıcı da o görüntüler oldu. MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Yapılan titiz incelemeler neticesinde teröristlerin, eylem sonrasında Erbil'den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi. PKK'lı Akar'ın, Süleymaniye'nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. Devam eden çalışmalarla örgüt mensubunun kimliğine ve bulunduğu bölgeye ilişkin detaylı bilgilere ulaşıldı.

MİT ve TSK'dan ortak hava harekatı

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde icra ettiği ortak hava harekatında Renas Derik Kod Cemil Akar etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'lı Cemil Akar kimdir?

Renas Derik Kod Cemil Akar, 2014 sonlarında illegal olarak Türkiye'den Suriye'ye geçerek örgütün kırsal kadrolarına katıldı. PKK/KCK'nın sözde Özel Güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdi. 2017'de Irak/Mahmur'da istihbarat eğitimi aldı. Erbil saldırısı öncesinde diğer eylemcilerle buluşmak ve eylem planlamasını yapmak üzere kırsal alandan Mahmur Kampı'na intikal etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Erbil, PKK, Güvenlik, Diplomasi, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK'lı terörist Osman Köse'nin katilinin etkisiz hale getirildiği açıklandı - Son Dakika


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