PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava harekatıyla terör örgütü PKK/KCK mensubu Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan etkisiz hale getirildi. TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlediği hava harekatında 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

23.07.2024 10:42
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Terör örgütü PKK/KCK mensubu Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine kilit vurmaya devam ediyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlediği hava harekatında, 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisi ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından kırmızı kategoride aranan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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